RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità con penalizzazione sul retributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE MOSSE DEL GOVERNO

Il Governo riprenderà a settembre il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni, proprio a breve distanza dalle elezioni amministrative. Probabile quindi che l’esecutivo cerchi di evitare “inciampi” pochi giorni prima del voto e faccia intendere alle Parti sociali la volontà di voler proseguire il confronto senza chiudere le porte alle richieste specifiche di Cgil, Cisl e Uil, tanto più che gli interventi più importanti vengono previsti con decorrenza dal 2022, dopo la scadenza di Quota 100. Quindi con quasi un anno davanti per prendere decisioni definitive. Più imminenti, invece, le scelte relative alla proroga di misure come Ape social e Opzione donna, che dovranno entrare nella Legge di bilancio. Si spera anche con una soluzione per gli esodati ancora privi di salvaguardia e una revisione dell’elenco dei lavori gravosi.

LA FLESSIBILITÀ CON PENALIZZAZIONI

Secondo quanto scrive Il Messaggero, tuttavia, il Governo starebbe lavorando a una flessibilità con penalizzazioni, per “consentire a chi lo desidera l’uscita anticipata a 62-63 anni di età accettando un taglio del 2,8-3% del montante retributivo (introdotto nel 1996) per ogni anno che serve per raggiungere quota 67 anni. Vale a dire l’orizzonte ordinario della pensione”. In questo modo non si avrebbe un ricalcolo contributivo pieno dell’assegno com’era anche stato ipotizzato in passato (e come previsto per chi utilizza Opzione donna), ma si andrebbe a diminuire la parte retributiva con cui gli assegni sono calcolati. Resta da capire quanto una misura di questo genere verrebbe osteggiata dai sindacati.



