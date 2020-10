RIFORMA PENSIONI/ Fornero: mia legge non ha portato disoccupazione giovanile

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DELLA FORNERO

Elsa Fornero ha partecipato al Moby Dick Festival di Terranuova Bracciolini e, come riporta valdarnopost.it, è tornata a parlare del 2011 quando è stata varata la riforma pensioni che porta il suo nome. “Quando sei sull’orlo del baratro finanziario non puoi adagiarti sulla lentezza della norma, se la febbre sale devi prendere subito l’antibiotico. In quel caso la febbre era alta e non si poteva andare con gradualità”, ha detto l’ex ministra del Lavoro, aggiungendo che se la riforma “fosse stata spiegata nel modo giusto e fosse stata meno vilipesa e strumentalmente usata forse sarebbe stato possibile correggerla”, in modo “da smussarne le asperità maggiori e cercare di costruirci qualcosa”, evitando di diffondere “illusioni troppo facili”.

GLI EFFETTI DELLA LEGGE DEL 2011

La Fornero ha evidenziato anche che “le pensioni sono il grosso della spesa pubblica, più dei due terzi, il grosso della spesa va lì, la sanità in percentuale è molto meno, l’istruzione, poi, non parliamone. La voce di spesa è squilibrata e, al di là di una crisi finanziaria, aveva bisogno di essere messa in equilibrio. Per adesso posso dire che la riforma del 2011, quella che porta il mio nome, non ha portato disoccupazione giovanile. Alzare l’età di pensionamento ha fatto sì che le imprese abbiano una forza lavoro invecchiata, tenendosi persone che sarebbero andate in pensione, la risposta immediata sembrerebbe essere che le imprese non assumino più i giovani, ma hanno calcolato che ogni 10% di forza lavoro che non ha potuto andare in pensione per la riforma c’è stato un più 8% dell’occupazione di età intermedia”.



