RIFORMA PENSIONI/ Fornero: sì a flessibilità, ma non a discapito dei giovani

Si sta parlando molto della nomina di Elsa Fornero tra i consulenti di palazzo Chigi. L’ex ministra del Lavoro, in un’intervista al Messaggero, ha specificato che il gruppo di cui fa parte “si occuperà di politica economica in senso molto ampio, su tanti argomenti”. Non è quindi detto che debba dire la sua sulla riforma delle pensioni, anche se in merito ammette che “ora un po’ di flessibilità si può recuperare, a differenza del 2011, quando c’era la pressione di una crisi finanziaria. I tempi sono diversi, non ci sono priorità uguali per tutte le stagioni. Ma la flessibilità non deve andare a scapito delle giovani generazioni, quelle che hanno meno voce in capitolo. Bisogna sempre chiedersi chi paga”. La linea sembra essere dunque quella di una flessibilità pensionistica, ma senza aggravio eccessivo per la casse dello Stato.

LA CRITICA A QUOTA 100

Fornero ha espresso anche un commento su Quota 100 spiegando che “chi ha avuto la possibilità di sfruttarla l’ha fatto e va bene, però bisogna dire che Quota 100 nell’insieme non è stata un successo. Non è servita a creare occupazione e, come ha evidenziato il recente rapporto dell’Inps, è stata usata principalmente da dipendenti pubblici, maschi, con redditi medio-alti”. La flessibilità pensionistica, invece, dal suo punto di vista dovrebbe andare a beneficio principalmente delle “categorie più deboli”, ovvero “coloro che hanno perso il lavoro” o “che svolgono mansioni più gravose”. L’ex ministra valuta positivamente anche il metodo della condivisione con i sindacati, che sono stati convocati da Orlando per settimana prossima: “È bene discutere e bisogna farlo con impegno prima di arrivare a ridosso della scadenza di fine anno”.

