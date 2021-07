RIFORMA PENSIONI/ Le novità fintech e sugli investimenti immobiliari (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE STRATEGIE DELLE CASSE PREVIDENZIALI

Sembra esserci del movimento nei patrimoni delle casse previdenziali. Come spiega un recente articolo di Affari & Finanza, inserto di Repubblica, infatti, “nel 2013 la quota immobiliare sul patrimonio era del 30 per cento, oggi dieci punti in meno. La verità è che è cambiato il mondo in pochi anni. Fino al 2007 l’investimento immobiliare era considerato la logica soluzione per proteggere i pensionati. Non ci volevano grandi capacità manageriali: si investiva tranquilli sapendo che la rivalutazione in linea capitale avrebbe fatto premio su qualsiasi altra cosa”. Tuttavia, “la grande crisi del 2008 ha poi dimostrato che gran parte di queste certezze erano invece mere credenze. La crisi del Covid ha rincarato la dose creando nuovi problemi: riduzione degli spazi per gli uffici, crisi dei centri commerciali, riconfigurazione del residenziale”.

IL RUOLO DEL FINTECH

Viene inoltre segnalato che “ha cominciato a farsi strada una più moderna concezione dell’asset allocation, in cui il mattone, nella più liquidabile forma dei fondi, continua sì ad avere un ruolo ma non preponderante”. Il sito di Repubblica, in un altro articolo, parlava invece di come “il trend di digitalizzazione dei servizi finanziari” sta “progressivamente coinvolgendo anche il mondo delle pensioni, tradizionalmente poco impattato dal digitale e governato da dinamiche e meccanismi che hanno poca diffusione e comprensione al di fuori del ristretto circolo di addetti ai lavori. Per limare queste asimmetrie informative e dare più potere al cliente, alcune fintech stanno intervenendo con soluzioni ad hoc, verticali e innovative”.

