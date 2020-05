RIFORMA PENSIONI/ Forza Italia chiede anticipo tredicesima a maggio (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, L’EMENDAMENTO DI FORZA ITALIA

Il decreto liquidità sta affrontando l’iter parlamentare e i deputati di Forza Italia hanno presentato un emendamento riguardante le pensioni. Di fatto, come spiega Agenzia Nova, si chiede all’Inps e a tutti gli istituti di previdenza obbligatorio di diritto privato di erogare a maggio la tredicesima che normalmente dovrebbe essere pagata a dicembre, in modo da “aumentare la liquidità e la capacità di spesa delle famiglie”. Nell’emendamento si legge che, “premesso che tutte le pensioni prevedono una spettanza annuale divisa in tredici mensilità di cui la tredicesima corrisposta nel corso del mese di dicembre, quella dell’anno 2020 potrebbe essere ‘anticipata’ ad oggi senza che l’Inps e tutti gli enti che erogano pensioni (anche privati come le Casse dei liberi professionisti) ne abbiano alcun onere se non quello ‘di mera valuta per l’anticipata corresponsione'”.

LE PAROLE DI STIRPE

Intanto Maurizio Stirpe, Vicepresidente di Confindustria, intervistato dal Sole 24 Ore, spiega che la riforma pensioni Fornero “non va picconata. Piuttosto vanno introdotte eccezioni, con trattamenti diversi, su indicazione dell’Inail”. Dal suo punto di vista, inoltre, “il costo di questi trattamenti differenti non dovrebbe essere a carico della fiscalità generale, ma di chi utilizza il beneficio”. “Quota 100 e reddito di cittadinanza hanno generato criticità importanti”, aggiunge Stirpe, rimarcando quindi il non gradimento di Confindustria per due misure approvate dal precedente Governo e confermate dall’attuale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA