RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli: servono più risorse in manovra (ultime notizie)

Andrea Orlando, nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato dall’Ansa, avrebbe detto di aver intenzione di convocare i sindacati per riavviare la discussione sulla riforma delle pensioni tra due settimane. Stando a quanto riporta l’Agi, Roberto Ghiselli ritiene che “il fatto che il ministro dica che il tavolo si aprirà tra due settimane vuol dire che non c’è alcuna volontà di discutere le nostre proposte per la legge di bilancio”. Il Segretario confederale della Cgil sottolinea in particolare che “è un problema che sulla previdenza siano destinati pochissimi soldi: quota 102 non va bene, non si danno risposte urgenti ai lavoratori precoci, ad alcune categorie di gravosi, ai lavoratori edili, ai disoccupati, alle donne”. Per il sindacalista, “è necessario destinare più risorse alla previdenza in manovra”.

Intanto l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, analizzando l’andamento della spesa pubblica, spiega che stando alla Nadef la voce di spesa corrente più significativa “è quella pensionistica che ammonta a 287,6 miliardi di euro. Seguono i redditi da lavoro dipendente con 179,4 miliardi, i consumi intermedi con 161,9 miliardi, le altre prestazioni sociali con 116,3 miliardi e le altre spese correnti con 87,6 miliardi. Includendo anche gli interessi sul debito pubblico (pari a 60,5 miliardi), il totale spese correnti ammonta a 893,4 miliardi, di cui 129,4 per la spesa sanitaria. Se aggiungiamo anche le spese in conto capitale (ovvero gli investimenti), che per l’anno in corso sono pari a 107,3 miliardi, la spesa finale ammonta a 1.000,7 miliardi. Per contro, le entrate totali quest’anno raggiungeranno quota 832,9 miliardi”.

