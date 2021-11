RIFORMA PENSIONI/ I chiarimenti necessari sul riscatto gratuito della laurea

RIFORMA PENSIONI, IL CHIARIMENTO NECESSARIO SUL RISCATTO DI LAUREA

Nell’approfondimento curato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro dedicato alle misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio si parla anche del riscatto gratuito della laurea, evidenziando che “dovrà essere meglio chiarita la platea dei beneficiari, in quanto sarebbe iniquo concedere il riscatto gratuito solo ad alcuni ‘fortunati’ in presenza di migliaia di assicurati che hanno sostenuto a caro prezzo un riscatto di laurea oneroso. Questo accende l’ipotesi di un riscatto gratuito figurativo che si posizionerebbe accanto a uno facoltativo oneroso, con cui si incrementerebbe non solo gli anni di contributi utili al diritto ma anche la misura della futura pensione. Per tale motivo, la proposta potrebbe essere dunque poco interessante”.

Questo perché “nel futuro dei giovani lavoratori, è protagonista il metodo di calcolo contributivo puro che costruisce una pensione unicamente sul valore dei contributi effettivamente versati. In caso di contributi figurativi conferiti senza valore ai fini della misura della pensione, i 4-5 anni di riscatto gratuito rischierebbero di avvicinare una pensione di anzianità contributiva (anticipata ordinaria) con valore mensile lordo inidoneo a garantire un reddito dignitoso al futuro pensionato. Va inoltre ricordato come dal 2019 e in modo del tutto stabile è stato prevista una forma di riscatto agevolato dal costo forfettizato a 5260 euro circa per ogni anno riscattato che incrementa, anche se di poco, la futura pensione”.

