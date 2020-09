RIFORMA PENSIONI/ Oggi incontro Governo-sindacati e ripresa versamenti Inps

RIFORMA PENSIONI, L’INCONTRO GOVERNO-SINDACATI

Oggi è un giorno certamente importante in tema di riforma pensioni, dato che riprende il confronto tra Governo e sindacati con l’obiettivo, nell’incontro di oggi, di individuare delle misure da inserire già nella prossima Legge di bilancio. I rumors e le indiscrezioni in materia sono comunque più orientate a capire quale sarà la misura che sostituirà Quota 100 dal 2022: un tema che verrà affrontato nel prossimo incontro tra le parti. Il Giornale ricorda però che nel caso si intenda introdurre Quota 41, come vorrebbe Cgil, Cisl e Uil, bisognerebbe mettere in conto un costo di circa 12 miliardi di euro l’anno. Anche per questo forse negli ultimi giorni si parla sì della possibilità di prevedere l’accesso anticipato alla quiescenza con 41 anni di contribuzione, ma con delle penalizzazioni. Non resta che attendere novità su questi temi.

LA RIPRESA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTI ALL’INPS

Oltre che per questo importante confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni, sul fronte previdenziale la data odierna è altresì importante perché, come ricorda Avvenire, riprendono i versamenti dei contributi previdenziali che erano stati sospesi con lo scoppio della pandemia. Per molte imprese si tornerà quindi a effettuare il versamento all’Inps potendo usufruire di una rateazione che può portare fino a una dilazione in 24 mesi (a partire da gennaio) di metà dell’importo dovuto, considerando che l’altra metà andrebbe invece versata entro la fine dell’anno in quattro rate di importo uguale, la prima delle quali in scadenza proprio oggi.



