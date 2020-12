RIFORMA PENSIONI/ Gli interventi chiesti e possibili per l’Inpgi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE PER L’INPGI

Come riporta primaonline.it, i consiglieri di maggioranza del cda dell’Inpgi in una nota si dicono sconcertati per l’esito dell’ultimo tavolo con il Governo, “nel corso del quale sembrano venute meno le ipotesi di soluzioni strutturali allo squilibrio dei conti previdenziali”. Dal loro punto di vista i giornalisti possono fare la loro parte, come già fatto con misure di riforma pensioni che si sono susseguite negli ultimi 20 anni chiedendo sacrifici, “ma nessun ulteriore taglio sarà risolutivo senza un intervento serio sull’allargamento della platea, soluzione già individuata dal legislatore come l’unica in grado di dare una risposta strutturale e definitiva al vero problema dell’Inpgi”. Un intervento non facile da realizzare, anche per l’opposizione di alcune delle categorie dei comunicatori.

GLI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO

Come spiega Il Sole 24 Ore, il Pd ha presentato ben due emendamenti alla Legge di bilancio riguardanti l’Inpgi. “Si prevede con il primo la fiscalizzazione dell’intera spesa per ammortizzatori sociali che verrà sostenuta tra il 2021 e il 2025 dall’Istituto e, con il secondo, l’estensione anche agli iscritti a Inpgi degli sgravi e gli incentivi disposti per le altre categorie. Questi interventi impegnerebbero una spesa cumulata di circa 96 milioni nel prossimo quinquennio e vanno letti nella prospettiva di un futuro intervento più strutturale per ridare all’Istituto un equilibrio di bilancio capace di garantire la sostenibilità delle pensioni in futuro”. Vedremo se questi emendamenti saranno approvati e che impatto avranno sui conti dell’Inpgi.



