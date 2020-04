RIFORMA PENSIONI/ Gli interventi urgenti secondo la Cgil (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli è piuttosto netto: “L’emergenza sanitaria non può essere il pretesto per rimuovere l’obiettivo di una vera riforma previdenziale e per tornare a interventi spot, improvvisati e iniqui”. Anche perché Quota 100 non è una misura di riforma pensioni “adeguata ai problemi”. Intervistato da pensionipertutti.it, il Segretario confederale della Cgil torna a evidenziare che in tema di interventi previdenziali, “l’unica strada rimane quella da noi proposta, basata sulla flessibilità in uscita, a 62 anni o con 41 anni di contributi, e con interventi che riconoscano le situazioni di maggior disagio, come i lavori gravosi, discontinui, delle donne o chi è disoccupato o invalido”.

I PROBLEMI PREVIDENZIALI URGENTI

Il sindacalista spiega anche che “tutto ciò acquista ancor più significato in questa nuova fase, che purtroppo sarà recessiva, in funzione dell’esigenza di liberare posti di lavoro per i più giovani. Il problema della sostenibilità finanziaria va senz’altro tenuto in considerazione, ma non si può continuare a ignorare il fatto che ormai siamo in un sistema prevalentemente contributivo e che non possiamo continuare a confondere quelli che possono essere costi aggiuntivi con quella che è una mera diversa distribuzione temporale dei costi”. Dal suo punto di vista, “è necessario nell’immediato affrontare alcuni problemi previdenziali urgenti, come esodati, part time ciclici, disoccupati, precoci, e immaginare che dal 2022 parta una riforma strutturale e duratura, che tuteli tutte le lavoratrici e i lavoratori e che offra una prospettiva previdenziale positiva anche ai più giovani”.



