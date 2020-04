RIFORMA PENSIONI/ Gli interventi per le donne chiesti dalla Cisl (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

I dati relativi alle pensioni erogate nel primo trimestre dell’anno non sono interessanti solo perché mostrano un aumento dei pensionamenti anticipati con misure come Quota 100, ma anche, evidenzia Ignazio Ganga, per il fatto che “sono 11.130 le donne hanno ottenuto la pensione anticipata a fronte di 23.557 maschi, cioè le donne sono il 32% del totale mentre per le pensioni di vecchiaia nello stesso periodo la percentuale è del 50% (su 16.366, 8.072 le pensioni per le donne e 8.294 per gli uomini), confermando così ancora una volta quanto sia difficile per le donne accedere alla pensione anticipata per la quale sono chiesti più contributi e carriere più costanti e motivando ulteriormente la nostra idea della necessità di forme compensative per i requisiti a pensione come quello dello scomputo di anno per figlio”.

GLI INTERVENTI NECESSARI PER LE DONNE

Il Segretario confederale della Cisl, quindi, torna a chiedere, come riporta Askanews, che ci sia un intervento di riforma pensioni specifico per la platea femminile, che risulta ancora una volta penalizzata. Dal suo punto di vista è poi evidente “che le pensioni rimangono un elemento fondamentale del sistema sociale del Paese e tanto più lo saranno nel futuro, pertanto pur nella complessità del momento, non dovranno diventare oggetto di scambio, né essere considerate solo costo come è purtroppo avvenuto nel passato, ma piuttosto dovranno essere rafforzate per far fronte alle esigenze di protezione sociale sempre più pressanti”. Dunque il confronto con il Governo per la Cisl dovrà essere ripreso appena possibile.



