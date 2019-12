RIFORMA PENSIONI/ Gli sconti “suggeriti” per donne e precoci (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA E CAMILLERI

Alberto Brambilla e Michaela Camilleri, in un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, ricordano i rilievi mossi dall’Ocse all’Italia in tema di riforma pensioni: nonostante l’età pensionabile nel nostro Paese sia pari a 67 anni, di fatto si lascia il lavoro prima, a poco più di 63 anni per gli uomini e a 61,5 per le donne. Gli autori evidenziano che questo deriva anche dalle “molteplici opzioni di uscita anticipata introdotte in questi ultimi anni che hanno portato ad avere una vera e propria ‘giungla pensionistica’ con regole diverse per ogni categoria”. Brambilla e Camilleri, oltre a fornire dati sull’utilizzo di queste misure, ricordano che si sono rese necessarie per “risolvere un problema vero, ossia l’eccessiva rigidità introdotta dalla riforma Monti-Fornero”.

GLI SCONTI PER DONNE E PRECOCI

Dunque, “l’Ocse dovrebbe aver capito” che “se si pone l’asticella troppo alta (67 anni) o se si pretende di far lavorare oltre i 43 anni, i risultati sono questi. Un’enorme spinta sindacale e sociale che la politica non riesce ad arginare”. Secondo gli autori, quindi, è stato un errore legare i requisiti per la pensione di anzianità all’aspettativa di vita e si dovrebbe fare in modo che per “i contributivi puri (quelli che hanno iniziato a lavorare nel 1996)” valgano “le stesse regole di tutti gli altri lavoratori, integrazione al minimo compresa”. Suggeriscono anche un anticipo dei requisiti di 8 mesi per ogni figlio avuto da una donna fino a un massimo di 24 mesi, “mentre per i precoci ogni anno di lavoro fatto prima dei 19 anni dovrebbe valere 1,25 anni)”.

