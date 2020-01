RIFORMA PENSIONI/ Gnecchi: servono misure per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GNECCHI

Marialuisa Gnecchi, in un articolo su pensionipertutti.it, ricorda che gli interventi di riforma pensioni succedutisi negli anni hanno lasciato le donne in credito. Certo, ricorda l’ex deputata, con l’Ape social “si sono pensati 2 anni di riduzione dei contributi necessari per tener conto dei figli, ma i lavori di cura vanno valorizzati in modo significativo”. Dal suo punto di vista, “l’obiettivo da raggiungere sarebbe la pari responsabilità professionale e familiare tra uomini e donne” e “fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto, bisogna compensare le donne di tutto il lavoro gratuito che svolgono per la società e la famiglia”. Quindi, “vanno studiate misure a loro favore che vadano a incidere sull’età per la pensione di vecchiaia, che è il canale di uscita delle donne, e che permettano di aumentare la misura della pensione con il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavori di cura, oltre a quello che esiste già”.

LE MISURE PER LE DONNE

Per Gnecchi se con l’Ape social si è dato “un effettivo riconoscimento dei lavori familiari e professionali di cura”. occorre ora “proseguire individuando altre mansioni e lavori a prevalenza di presenza femminile”, in modo che anche per questi ci sia un riconoscimento ai fini pensionistici. Altra misura da varare sarebbe eliminare le disparità che oggi pesano sul lavoro part-time verticale dal punto di vista del conteggio dell’anzianità contributiva. Dato che spesso sono le donne a svolgere attività a intervalli, sarebbe importante non penalizzare, come ha già sancito una sentenza europea, chi ha questo tipo di contratto dal punto di vista del futuro pensionistico.

