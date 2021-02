RIFORMA PENSIONI/ I consigli della Uil per il Governo Draghi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Mario Draghi, nel suo discorso programmatico alle Camere, non ha parlato di riforma pensioni. E secondo Domenico Proietti sarebbe stato meglio che il Premier avesse affrontato anche i temi previdenziali, che sono anche “decisivi per il futuro dei lavoratori delle lavoratrici dei giovani e delle donne”, soprattutto perché a fine anno scadrà Quota 100 ed “è quindi indispensabile affrontare per tempo e in maniera strutturale il tema dei criteri di accesso alla pensione. Parallelamente bisogna rafforzare l’Ape sociale una misura che si è dimostra utile per molti cittadini ma che deve essere ulteriormente potenziata, soprattutto in questo periodo nel quale un ampliamento delle categorie gravose meritevoli di tutela e l’inserimento delle categorie dei lavoratori fragili, inabili al lavoro e di quelli maggiormente esposti al rischio covid aiuterebbero nella gestione dell’attuale crisi”.

GLI INTERVENTI PREVIDENZIALI NECESSARI

Il Segretario confederale della Uil, intervistato da pensionipertutti.it, spiega anche di ritenere necessario un intervento “per garantire future pensioni adeguate ai giovani con una misura che tenga in considerazione i periodi di formazione e di disoccupazione. Molto importante per garantire una pensione serena ai lavoratori è la previdenza complementare che dovrà essere rilanciata e sostenuta”, senza dimenticare che è “doveroso varare una misura in favore delle donne sanando tutte le disparità di genere ancora presenti nel nostro sistema previdenziale e valorizzando ai fini previdenziali il lavoro di cura anche al di fuori del rapporto di lavoro, che è svolto in particolare dalle lavoratrici”.



