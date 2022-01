RIFORMA PENSIONI/ I dati del Civ Inps su l’età di uscita dal mondo del lavoro

RIFORMA PENSIONI, I DATI DEL CIV INPS

In occasione della presentazione della relazione di fine mandato e della rendicondazione sociale 2017-2021, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps ha evidenziato che i dati relativi all’età di uscita dal mondo del lavoro, che vanno dai 63,2 anni degli uomini del settore privato ai 64,8 delle donne autonome, “smentiscono chiaramente la retorica di chi ritiene ancora limitata l’età di ritiro in Italia grazie alle presunte troppe scappatoie che verrebbero offerte dalla nostra disciplina pensionistica”. Come riporta Il diario del lavoro, per il Civ Inps sarebbe importante che il legislatore lavorasse a una riforma delle pensioni che offra “effettive opportunità di scelta sul momento in cui pensionarsi, senza tuttavia alterare gli equilibri dei conti pubblici”.

L’ALTO NUMERO DI RICORSI CONTRO L’INPS

Repubblica evidenzia invece un altro dato riportato dal Civ: “Mezzo milione di italiani in lite con l’Inps. Per la pensione che non arriva o arriva sbagliata o decurtata, per il mancato o errato riconoscimento dell’invalidità, per presunti indebiti e cioè sussidi erogati e poi ripresi. Una valanga di ricorsi che costa 200-230 milioni di euro all’anno di spese legali all’Istituto di previdenza che deve pagare onorari, avvocati, rimborsi perché perde quasi nel 40% dei casi”. Secondo il Civ, “l’alto tasso di soccombenza impatta sul 10% delle spese di funzionamento dell‘Inps, un livello altissimo, al punto da aver reso il fenomeno patologico” e il Presidente Loy sottolinea che “il nostro allarme sulla crescita abnorme del contenzioso amministrativo e giudiziario non è stato recepito”.

