RIFORMA PENSIONI/ Le proposte della Uil per le donne (ultime notizie)

Un tema di confronto tra Governo e sindacati in materia di riforma pensioni riguarda misure specifiche per le donne, in maggioranza penalizzate dall’attuale sistema previdenziale a causa anche del gender gap presente sul mercato del lavoro. La Uil, come spiega il Segretario confederale della Uil, propone “una maggiorazione contributiva per i periodi di congedo di maternità dentro e fuori il rapporto di lavoro pari a 1,5 volte la contribuzione media percepita dalla lavoratrice”, oltre che “il riconoscimento di 12 mesi di anticipo rispetto all’età legale per l’accesso alla pensione di vecchiaia per tutte le lavoratrici che abbiano avuto o adottato almeno un figlio, tale anticipo dovrà essere accresciuto di un anno per ogni figlio oltre il secondo fino ad un anticipo massimo di 3 anni rispetto all’età di pensionamento”.

Il sindacalista, in un intervento pubblicato su pensionipertutti.it, evidenzia anche la necessità di rivedere l’attuale sistema di contribuzione per il lavoro domestico, “prevedendo versamenti contributivi in relazione all’intera attività lavorativa prestata (e non solo alle prime 24 ore lavorate nella settimana) e alle retribuzioni corrisposte effettivamente, se superiori alle convenzionali”. Inoltre, bisognerebbe “rivedere i criteri per l’accesso alla pensione di vecchiaia ed anticipata nel sistema contributivo dell’importo soglia (1,2 volte l’assegno sociale per la vecchiaia; 2,8 l’assegno per l’anticipata)”, perché “le categorie più fragili, con carriere discontinue o con bassi livelli reddituali, in assenza di questi requisiti dovranno attendere i 71 anni per andare in pensione“.

