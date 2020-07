RIFORMA PENSIONI/ I dati su Quota 100 e l’età dei beneficiari (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

Giuliano Cazzola, in un intervento su startmag.it, ricorda che il Rapporto 2020 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica ha fatto emergere che “quota 100, anziché essere un criterio di flessibilità, si è rivelata un’uscita assai rigida, non solo per il modo in cui erano combinati i requisiti anagrafici e contributivi, ma anche per le caratteristiche della platea di lavoratori a cui era rivolta”. Infatti, scrive l’ex deputato, “i dati raccolti dalla CdC dimostrano che ad azzeccare di preciso la quota 100 doc (ovvero 62+38) sono state nel 2019 circa 5mila pensioni, il 3% del totale (rispetto alle 156.700 liquidate pari al 58% di quelle previste nella Relazione Tecnica), mentre in generale i lavoratori che si sono avvalsi della deroga avevano un’anzianità si servizio maggiore di 38 anni”.

I DATI DELLA CORTE DEI CONTI

Tutto questo “significa che le generazioni dei baby boomers interessate erano in grado di far valere un’anzianità minima di 38 anni prima di aver compiuto i 62 anni di età. E quindi per conseguire anche il requisito anagrafico questi soggetti hanno dovuto rimanere in attività ancora per qualche anno”. Secondo la Corte dei Conti, “la discriminante più importante, nell’adesione a Quota 100” è stata “l’anzianità contributiva piuttosto che l’età. In sostanza, l’uscita anticipata ha finito per attrarre principalmente coloro che – per anzianità contributiva – avevano la minima distanza dalla soglia prevista per l’uscita anticipata”. Finita Quota 100, dunque, la pensione di anzianità resterà probabilmente il canale più usato per accedere alla quiescenza.



