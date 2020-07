RIFORMA PENSIONI/ Il moltiplicatore per la previdenza complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI AGRUSTI

In tema di riforma pensioni val la pena riportare quanto evidenziato da Raffaele Agrusti in una recente intervista al Sole 24 Ore. “Nei prossimi anni molti saranno espulsi dal mercato del lavoro senza i requisiti per la pensione che, con l’adeguamento automatico alla speranza di vita, tenderà ai 70 anni. Ci sarà un gap da colmare di 4-6 anni e la rendita anticipata, per chi ha una posizione previdenziale rappresenterà l’unica soluzione immediata e sostenibile”, afferma l’ex dg di Generali oggi membro del cda di Propensione. Dal suo punto di vista occorrerebbe cercare di rafforzare “questa funzione della previdenza integrativa” prevedendo “per le fasce reddituali medio basse più esposte al rischio di trovarsi prive di reddito per alcuni anni, ma con bassa capacità di risparmio previdenziale, una deducibilità maggiorata” per gli anticipi come la Rita.

IL MOLTIPLICATORE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Agrusti spiega che concretamente si potrebbe pensare “a un moltiplicatore sul modello dell’ecobonus al 110%, sarebbe un buon incentivo per mobilitare da subito risparmi che non sono stati allocati in prospettiva previdenziale. Una soluzione sostenibile che uniformerebbe il contributo dello Stato in termini di risparmio fiscale tra i titolari di diverso ammontare di reddito consentendo proprio ai lavoratori più bisognosi di poter raggiungere al momento della cessazione un capitale che sotto forma di Rita gli consenta di coprire i loro bisogni in attesa della pensione”. Vedremo se questo suggerimento verrà colto per ampliare le possibilità di utilizzo della Rendita integrativa temporanea anticipata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA