RIFORMA PENSIONI/ Feltri e l’errore che dà ragione all’Europa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FELTRI

Si è detto che i Paesi del Nord Europa abbiano chiesto all’Italia misure di riforma pensioni volte a ridurre la spesa previdenziale del nostro Paese per avere accesso al Recovery fund. Vittorio Feltri nel caso ritiene che non abbiano tutti i torti. “Intendiamoci, è ingiusto penalizzare i pensionati riducendo i loro assegni o mandandoli in quiescenza allorché sono vicini alla tomba. Il problema è un altro, molto più grave”, scrive l’ormai ex giornalista su Libero, ricordando che nel corso degli anni la politica “ha gravato la Previdenza di altri fardelli che con le pensioni non avevano che fare, per esempio la Cassa Integrazione guadagni, il sostentamento minimale di coloro che non hanno mai pagato le cosiddette marchette eppure bisognosi di campare con un piccolo finanziamento mensile, infine il reddito di cittadinanza”.

L’ERRORE DEI GOVERNANTI

Così le spese dell’Inps sono aumentate molto più delle entrate. “Ovvio che la Ue non vada troppo per il sottile, vede un bilancio che fa venire i brividi e pretende dal nostro esecutivo, in cambio di un sostentamento, la riduzione degli esborsi pensionistici. In pratica chiede che la Previdenza costi complessivamente meno di oggi, e pensa soprattutto a un particolare semplice: abbassare le pensioni e ritardare il momento della collocazione a riposo dei lavoratori. L’errore marchiano commesso dai nostri governanti odierni e da quelli di ieri è il seguente: non aver diviso la previdenza dall’assistenza, cosicché ad andarci di mezzo sono sempre e soltanto le persone anziane, i denari delle quali non rimangono nelle loro tasche ma foraggiano gente che non caccia mai un euro e si limita a incassare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA