RIFORMA PENSIONI/ I dati sulla “lobby privilegiata” (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SULLA SPESA PENSIONISTICA

Fabrizio Ferrari e Pietro Mistura, in un post pubblicato su Econopoly, blog del sito del Sole 24 Ore, evidenziano che nelle ultime settimane si è parlato molto dei tagli fatti in Italia alla spesa sanitaria. I due economisti ricordano che “la prima voce di spesa pubblica in Italia è rappresentata dalle pensioni (con 276 miliardi su 868 di spesa nel 2019)”. Quindi passano a un confronto con due Paesi “dalla struttura demografica simile alla nostra, come Germania e Giappone”. Si scopre così che “tra il 2000 e il 2015, in Germania e in Giappone la quota di over-65 è aumentata rispettivamente del 4,6 per cento e del 9,2 per cento, mentre la spesa pensionistica in rapporto al Pil è calata dello 0,7 per cento per la Germania, mentre è cresciuta del 2,4 per cento per il Giappone. In Italia, invece, a un incremento della quota di over-65 pari al 3,6 per cento”, “è corrisposto un aumento del trasferimento pensionistico in rapporto al Pil pari al 2,7 per cento”.

LA LOBBY PRIVILEGIATA

Tutto questo perché l’Italia “non solo garantisce trasferimenti pensionistici sproporzionati rispetto al reddito se confrontati con quelli di Germania e Giappone (1,77 volte il rapporto tedesco, 2,5 volte il rapporto giapponese), ma è anche l’unico dei tre paesi che ha considerevolmente incrementato tale rapporto negli anni tra il 2014 ed il 2018, portando l’assegno pensionistico medio dall’80 al 92 per cento del salario medio”. Per gli autori è evidente un conflitto intergenerazionale, che vede una lobby, quella dei pensionati, privilegiata a scapito del resto del Paese”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA