RIFORMA PENSIONI/ I dubbi di Ghiselli su contratto di espansione e fondo Pmi in crisi

Nella Legge di bilancio che ha ricevuto anche il via libera della Camera è prevista la creazione di un fondo destinato ai pensionamenti anticipati nelle piccole imprese in crisi (finanziato per 150 milioni per quanto riguarda il 2022). In merito, Roberto Ghiselli, intervistato da pensionipertutti.it, evidenzia che “non sono chiare la natura e le modalità di gestione” di tale fondo, “che rischia di sovrapporsi ad altre misure e strumenti già previsti dalla legislazione; sarebbe stato sicuramente più opportuno estendere e semplificare la gestione degli strumenti già esistenti, come l’isopensione o il contratto di espansione”. Per quest’ultimo, come noto, è prevista un’estensione della platea delle aziende che potranno farvi ricorso visto che saranno ricomprese tutte quelle con almeno 50 dipendenti.

Una mossa che il Segretario confederale della Cgil giudica positivamente, anche se “persiste la necessità di una modifica per coloro che accederanno alla pensione di vecchiaia attraverso questo strumento di sostegno, visto che per loro non verrà garantita alcuna copertura contributiva per il periodo di percezione dell’assegno. È invece molto importante aver accolto l’emendamento che prevede il diritto a un sostegno nel periodo di sosta, per le lavoratrici e i lavoratori in part-time verticale ciclico. Nonostante siamo consapevoli che le risorse potranno non essere sufficienti, si tratta di un passo avanti straordinario, ci auguriamo anche per le ricadute pensionistiche, visto che potrebbe determinare un aumento dell’imponibile previdenziale, per raggiungere il minimale contributivo – nel caso di riconoscimento della Naspi”.

