RIFORMA PENSIONI/ I motivi dell’innalzamento dell’età pensionabile (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INNALZAMENTO DEI REQUISITI

In un articolo su ilpuntopensionielavoro.it, Michaela Camilleri, del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, ricorda come il dibattito sulla riforma pensioni sia concentrato sull’uscita anticipata dal mondo del lavoro. Dal suo punto di vista, “molto spesso gli italiani si lamentano dell’innalzamento dell’età di pensionamento”, ma sarebbe importante “capire perché le età stanno progressivamente aumentando. I motivi sono essenzialmente tre”. Il primo è l’aumento dell’aspettativa di vita a 65 anni, che porta ad allungare “anche la durata media delle pensioni”. Il secondo è che “i baby boomer (coorti molto numerose) hanno già iniziato ad andare in pensione con un relativo aumento della spesa pensionistica dovuto al fatto che queste generazioni presentano nastri contributivi completi e buone retribuzioni”.

IL LEGAME CON L’ASPETTATIVA DI VITA

Non bisogna infine dimenticare, che “è necessario rispettare il patto intergenerazionale e mantenere in equilibrio il sistema con un rapporto adeguato tra durata della vita lavorativa e durata della quiescenza, per evitare di penalizzare i lavoratori che oggi con i loro contributi consentono il pagamento delle pensioni”. Dunque per Camilleri, “se non si lega l’età di pensione alla speranza di vita (peraltro uno degli stabilizzatori automatici del sistema) i rischi sono quelli che emergono da durate quasi quarantennali delle pensioni sorte molti anni fa e ancor oggi in pagamento: ci vorranno ancora molti anni per ridurre queste anomalie che ancor oggi appesantiscono il bilancio del sistema pensionistico. Una lezione da non dimenticare”.



