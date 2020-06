RIFORMA PENSIONI/ I nuovi attacchi a Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, NUOVE CRITICHE A QUOTA 100

In un articolo sul Foglio, Luciano Capone ricorda che la Corte dei Conti non è l’unica ad aver evidenziato il fallimento della misura di riforma pensioni voluto dal governo giallo-verde, ovvero Quota 100, per quel che riguarda il turnover nel mercato del lavoro, che avrebbe dovuto creare, secondo Lega e M5s, tre nuovi posti per ogni pensionato. Anche l’Osservatorio dei consulenti del lavoro era infatti giunto a conclusioni simili poche settimane fa ed è fresco uno studio dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani che evidenzia come la crisi economica renderà sostanzialmente impossibile la staffetta generazionale nel settore privato. Dunque Quota 100 ha avuto un costo non indifferente, spiega Capone, e non ha raggiunto uno degli obiettivi più sbandierati dal Governo Conte-1.

LE PAROLE DI SALVINI

Il giornalista fa però notare che solamente Pasquale Tridico, Presidente dell’Inps, durante un’audizione in Parlamento, ha parlato di “effetti lievemente positivi” di Quota 100, senza però citare dati circostanziati. Senza dimenticare che non si sta facendo alcuna valutazione sulla misura che andrà a scadenza alla fine dell’anno prossimo. Si avrà quindi una misura sperimentale che si chiuderà senza risultato, aggiunge Capone. Intanto, come riporta Askanews, Matteo Salvini, in una diretta video con il sito money.it, ha detto: “Mi auguro che nessuno tocchi quota 100, prima di toccare il tema pensioni bisogna essere assolutamente chiari. E io di questo governo non mi fido. Non vorrei che i lavoratori pensionati ci andassero nuovamente di mezzo”.



