RIFORMA PENSIONI/ Le richieste del Cng al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DEL CNG

Agli Stati generali dell’economia ha partecipato anche il Consiglio nazionale dei giovani, la cui Presidente Maria Cristina Pisani ha espresso, come riporta lavalledeitempli.it, al Premier Conte le preoccupazioni per le conseguenze che la crisi determinata dal coronavirus avrà per le giovani generazioni. “Per questo abbiamo chiesto un intervento legislativo organico sulle politiche per le giovani generazioni anche perché a causa dell’ennesima crisi una nuova ondata di under 35 è pronta a emigrare”, ha sottolineato Pisano. Tra le richieste del Consiglio nazionale dei giovani anche temi che si incrociano con quelli di riforma pensioni: “Abbiamo chiesto di liberare nuove energie contrastando le rendite esistenti per impedire che molti di loro cumulino pensioni da fame, conseguenza di carriere discontinue, part time involontari e salari bassissimi”.

LE PAROLE DI MARIA CRISTINA PISANI

Pisano ha anche spiegato di aver “evidenziato alcune linee di intervento: valorizzare i tanti giovani italiani emigrati all’estero che non sono stati adeguatamente sostenuti in questi anni e che avrebbero tutte le capacità di contribuire al rilancio dell’Italia; definire un nuovo patto sociale per le giovani generazioni rafforzando strumenti di lotta alla precarietà, favorendo un nuovo confronto sulla pensione di garanzia per i giovani; sostenere la digitalizzazione e l’innovazione dei processi educativi e lavorativi; investire nella formazione e nell’orientamento; istituire un obbligo di valutazione dell’impatto generazionale per ogni legge e provvedimento pubblico”.



