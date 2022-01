RIFORMA PENSIONI/ I rischi per gli assegni nonostante il taglio delle tasse

RIFORMA PENSIONI, IL RISCHIO INFLAZIONE

In un articolo pubblicato su aostacronaca.it vengono ricordati gli aumenti delle pensioni in questo 2022 dovuti alla rivalutazione degli assegni e al taglio dell’Irpef. “Non sarà tantissimo ma è meglio di niente”, è il giudizio della Fnp-Cisl della Valle d’Aosta riportato dal quotidiano online, che ricorda che “neanche il taglio delle tasse dovrebbe arricchire i pensionati, i vantaggi per chi incassa un assegno da 1.500 euro non andrà oltre i 100 euro su base annua, troppo poco per compensare il terremoto dell’inflazione che già dallo scorso autunno sta dando le prime potenti scosse. Basti pensare che il caro prezzi registrato a fine 2021 si è attestato sul 3,9% oltre il doppio degli adeguamenti pensionistici. C’è il rischio di vanificare i vantaggi economici ottenuti faticosamente quest’anno”.

LA SOLLECITAZIONE DELL’ANAP SARDEGNA

Per questo bisognerebbe “procedere con misure che diminuiscano il costo della vita ai pensionati, per le fasce di contribuzione più deboli che hanno esigenze particolari e chiedono trattamenti adeguati”. L’associazione dei pensionati artigiani di Confartigianato della Sardegna sembra muoversi sulla stessa linea, dato che, come riporta sardegnaierioggidomani.com, l’Anap regionale ritiene che la manovra sul fronte fiscale sia abbastanza equilibrata, vista la riduzione delle tasse prevista, “a patto che i redditi dei nostri pensionati, che hanno una tassazione tra le più alte in Europa, non subiscano ulteriori discriminazioni fiscali e si tutelino i redditi più bassi aumentando per loro la ‘no tax area’”.

