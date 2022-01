RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti dell’aumento del tasso di interesse legale

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DEL NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE

Come ricorda corriere.it, dal primo gennaio scorso è operativo il decreto del ministero dell’Economia che innalza il tasso di interesse legale dallo 0,1% all’1,25%. Un balzo notevole dovuto principalmente al rialzo dell’inflazione. Come spiega Guido Spiniello, dottore commercialista e revisore dei conti, membro del direttivo dell’Ugdcec (Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili) di Napoli, “l’impatto principale del rialzo del tasso di interesse legale sarà sulle dilazioni dei pagamenti delle tasse e dei tributi”, con l’avvertenza che “il tasso si applica sul ritardo a partire dal primo gennaio 2022, mentre per gli anni precedenti si applica il tasso previsto per quell’anno”. Un impatto ci sarà però anche sul fronte delle pensioni.

COSA CAMBIA PER CONTRIBUTI E PENSIONI INPS

Infatti, “il tasso di interesse legale si applica anche in caso di ritardo nel versamento dei contributi assistenziali e pensionistici. Aumenteranno le sanzioni dovute sui contributi previdenziali versati in ritardo da imprese e lavoratori. Lo stesso vale però gli interessi sulle pensioni, prestazioni e indennità corrisposte dall’Inps ai diretti interessati in ritardo rispetto alla prima data utile di decorrenza. L’impatto per i contribuenti che abbiano diritto a un rimborso, che sia da parte del Fisco o degli enti pensionistici, sarà positivo. E questo accade quando si vince una causa con l’Inps”. Va infine evidenziato che se l’inflazione continuerà a crescere nei prossimi mese, è probabile che il tasso di interesse legale venga ulteriormente innalzato nel 2023.

