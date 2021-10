RIFORMA PENSIONI/ I sindacati contrari a Quota 102 e Quota 104 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

Le voci che circolano in tema di riforma pensioni non piacciono ai sindacati. Come riporta il sito del Diario del lavoro, Ignazio Ganga sottolinea infatti che “non è possibile continuare ad affrontare un tema così complesso e sensibile come quello delle pensioni attraverso indiscrezioni passate agli organi di stampa. L’unico modo serio di parlare di pensioni è quello di aprire un vero tavolo di confronto con il sindacato”. Per questo il Segretario confederale della Cisl si aspetterebbe dal Governo una convocazione perché “notizie come quelle che stiamo leggendo, che ipotizzano nuove quote e pensioni a rate rischiano di alimentare confusione ed incertezza”. Per la Cisl resta quindi fondamentale per il post-Quota 100 una flessibilità a partire dai 62 anni e Quota 41.

RIFORMA PENSIONI/ A chi conviene l'Ape contributiva

LE DICHIARAZIONI DI GHISELLI E PROIETTI

Sulla stessa linea anche Roberto Ghiselli, Segretario confederale della Cgil, che, come riporta trmtv.it, intervenendo a Baria a un convegno organizzato dalla Cgil Puglia proprio sulle pensioni evidenzia che le proposte come Quota 102 o Quota 104 sono inaccettabili. Una posizione ribadita anche dal Segretario confederale della Uil Domenico Proietti, che in una nota dichiara: “Le ipotesi che circolano per sostituire quota 100 non corrispondono nel modo più assoluto all’esigenza di introdurre una flessibilità più diffusa di accesso alla pensione intorno a 62 anni”. Il Governo, insomma, non potrà dimenticarsi del parere dei sindacati quando si tratterà di mettere nero su bianco le misure di riforma pensioni all’interno della Legge di bilancio.

RIFORMA PENSIONI/ La Cgil boccia i conti dell'Inps su Quota 41

Riforma pensioni/ Cottarelli: sì ad anticipo per chi fa figli

