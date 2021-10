RIFORMA PENSIONI/ Damiano: il Governo dica quante risorse vuole metterci

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano ritiene che dopo la fine di Quota 100 “non possiamo tornare alla legge Fornero, tout-court”. Ma quale misure di riforma pensioni si possono introdurre nella Legge di bilancio? Secondo l’ex ministro del Lavoro, “con risorse di un qualche significato si possono fare interventi soddisfacenti, altrimenti ci fermiamo ai ritocchi. Certamente una quota di fondi dovrà essere utilizzata per l’Ape social, ma non basta”. Intervistato da formiche.net, Damiano spiega che se si volessero accogliere tutte le richieste di flessibilità emerse negli ultimi mesi “ne uscirebbe una spesa miliardaria insostenibile. In questi casi si sceglie cosa è più necessario. La Commissione lavori gravosi ha fatto una graduatoria e il risultato è che la priorità va alle mansioni operaie nel campo dell’industria, dell’edilizia e dell’agricoltura”.

RIFORMA PENSIONI/ Giorgetti: Quota 102 solo per gli statali

IL COMMENTO SULL’APE CONTRIBUTIVA

Secondo Damiano, “le possibilità di andare in pensione prima sono tante, il punto sta nel non penalizzare certe platee di lavoratori”, “io dico che la flessibilità serve, ma il Governo deve dirci quante risorse può metterci”. È probabile che a breve questo aspetto verrà chiarito con la messa a punto della Legge di bilancio. Rispetto all’Ape contributiva proposta da Tridico, l’esponente dem evidenzia che “può essere presa seriamente in considerazione. Diciamo che la mia proposta, invece, prevede una percentuale del 2-3% di penalizzazione per ogni anno di anticipo dalla pensione. I costi sarebbero più leggeri per lo Stato se si alza l’età di uscita a 63-64 anni e si riducono i contributi a 35-36 anni. Con una proposta che prevede più età e meno contributi ci sarebbero costi inferiori”.

RIFORMA PENSIONI/ A chi conviene l'Ape contributiva

