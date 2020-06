RIFORMA PENSIONI/ In Italia età effettiva di pensionamento a 62 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL LIBRO DI COTTARELLI

In un articolo su globalist.it viene ricordato che pochi mesi fa è uscito il libro di Carlo Cottarelli “Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere”, in cui si parla anche di riforma pensioni. Infatti, “è forte la percezione che in passato le manovre di aggiustamento dei conti pubblici abbiano penalizzato i pensionati, ossia, che a pagare il conto siano sempre i pensionati o che i pensionati siano il bancomat del governo. Percezione alimentata dalle ripetute riforme che dal 1995 (dalla riforma Dini) hanno prolungato l’età lavorativa e ridotto i benefici pensionistici (per esempio, per il calcolo della pensione, col passaggio dal metodo retributivo al meno generoso metodo contributivo) per contenere l’aumento della spesa derivante dalle pressioni demografiche (l’aumento della speranza di vita e il calo della natalità)”.

L’ETÀ EFFETTIVA DI PENSIONAMENTO

Per Cottarelli, “queste misure di riforma hanno quasi esclusivamente riguardato i benefici per i lavoratori che non erano ancora pensionati, non chi era andato già in pensione, i cui ‘diritti acquisiti’ non potevano essere toccati”. Nell’articolo viene ricordato che “secondo dati Ocse (l’ultimo si riferisce al 2016), in Italia l’età effettiva di pensionamento è di 62,1 anni per gli uomini e di 61,3 anni per le donne. Queste età sono di 2-3 anni più basse delle età di pensionamento effettivo per la media Ocse sia per gli uomini (65,1 anni per la media Ocse) che per le donne (63,6 anni)”. Numeri e considerazioni di cui tener conto nel dibattito relativo alle misure previdenziali che prosegue in questi mesi.



