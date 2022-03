RIFORMA PENSIONI/ I vantaggi che porta il riscatto della laurea (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE SIMULAZIONI SUL RISCATTO DELLA LAUREA

Il riscatto della laurea può essere una buona soluzione per avvicinare il traguardo pensionistico o per aumentare l’importo del futuro assegno pensionistico, considerando anche che tra le misure di riforma pensioni di inizio legislatura c’è stato anche il riscatto agevolato. L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, ha chiesto a Consultique di compiere, in un’ottica di riforma pensioni, alcune simulazioni per capire in quali casi il riscatto comporta dei vantaggi effettivi per i lavoratori. E i risultati sono tutt’altro che omogenei.

RIFORMA PENSIONI/ I rischi degli assegni più bassi

“Per fare un esempio, una persona che ha iniziato a lavorare a 25 potrà sfruttare il riscatto della laurea sia per anticipare l’età del pensionamento sia per avere un assegno pensionistico più ricco” e utilizzando il riscatto tradizionale si riuscirebbe a raggiungere entrambi gli obiettivi.

I RISULTATI TUTT’ALTRO CHE OMOGENEI SULLA RIFORMA PENSIONI

Nel caso invece di una persona che ha iniziato a lavorare a 32 anni non si riuscirà “ad anticipare il pensionamento”, ma si potrà avere “un reddito post lavorativo più alto”. Inoltre, “chi dovesse decidere di riscattare la laurea per poter accedere a ‘Quota 102’ o a ‘Opzione donna’ dovrà necessariamente fare i conti con il ricalcolo contributivo, che nel caso preso in esame comporta una riduzione della pensione rispettivamente del 10,7% e del 32,6%”. Come ricorda Paola Ferrari, Cfa e analista dell’ufficio studi e ricerche di Consultique, i risultati “non possono essere standardizzati, ma è necessario analizzare ogni singola posizione, valutando anche l’aspetto fiscale”, visto che i contributi che si versano per il riscatto sono deducibili dal reddito.

RIFORMA PENSIONI/ Le richieste per aumentare l'importo degli assegni

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni/ Guerra Ucraina ‘congela’ tavolo previdenza: cosa succede

© RIPRODUZIONE RISERVATA