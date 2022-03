RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, la sentenza arrivata prima di una norma (ultime notizie)

LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LIGURIA

Come riporta Ansa, nei giorni scorsi la Corte dei Conti della Liguria, sempre in tema di riforma pensioni, ha annullato un provvedimento dell’Inps stabilendo che a un medico andato in pensione con Quota 100 e che si è messo a disposizione della campagna vaccinale contro il Covid “non può essere tolta la pensione”. Per i giudici contabili, “la normativa emergenziale è derogatoria rispetto al regime generale di incompatibilità pena il depotenziamento dell’efficacia dell’appello rivolto ai medici in quiescenza”.

Secondo il Presidente dell’Ordine dei medici di Genova Alessandro Bonsignore “si è posto rimedio a una incongruenza, giustizia è stata fatta”. “Si è rimediato a una norma che aveva portato ad una assurda sospensione a medici che si erano messi a disposizione per altro su chiamata dello Stato”. Tra l’altro, l’Ordine aveva chiesto “un intervento al Parlamento. La norma però non è ancora arrivata, ha fatto prima la Corte dei conti per fortuna”.

LE PAROLE DI FIORDELISI (CGIL) SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI

A proposito di sanità e riforma pensioni, orticalab.it riporta le dichiarazioni di Franco Fiordellisi, Segretario generale della Cgil Avellino, che evidenzia come il suo territorio sia carente “di assistenza primaria, dove i medici di medicina generale sono per lo più anziani. Chiediamo alla Regione una deroga dell’accordo collettivo nazionale, che tenga conto del rapporto densità demografica/utenti, e dell’anagrafica over 65, tenendo conto del monitoraggio dei pensionamenti per anzianità, anticipando verifiche e disponibilità di MMG. Così il piatto della bilancia si sposta sempre più sul lato dell’ospedalizzazione”.

