RIFORMA PENSIONI/ Il colpo di Quota 100 all’occupazione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO STUDIO DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Il Centro studi Itinerari previdenziali non si occupa solo di temi che hanno a che fare con la riforma pensioni. Ne è riprova il fatto che proprio in questi giorni è uscito un approfondimento relativo all’andamento del mercato del lavoro nel secondo trimestre dell’anno. C’è da dire che comunque anche in questo caso viene fatto accenno alle questioni che hanno a che fare con la previdenza. Nello specifico, nell’ultimo paragrafo dello studio dedicato all’outlook sul secondo trimestre dell’anno, si evidenzia come vi sia stata una crescita nominale dell’occupazione, “avvenuta a spese delle ore lavorate e della retribuzione”. Nel corso dell’anno “è probabile che gli effetti di Quota 100 e del reddito di cittadinanza, di cui non possiamo ancora apprezzare pienamente gli esiti, diano un ulteriore colpo al tasso di occupazione”.

GLI EFFETTI DI QUOTA 100

In particolare, “il tasso di sostituzione di Quota 100 è valutato generalmente dagli operatori nel rapporto di 1 a 3 (un assunto ogni tre pensionati anticipati): teniamo conto che, al di là delle intenzioni di chi lo ha istituito, verrà in molti casi incontro alle esigenze delle imprese di flessibilizzare l’occupazione, come utile ed efficace alternativa alla cassa integrazione o alle procedure di esubero”. Nello studio viene anche spiegato che “nemmeno nel pubblico impiego, che dovrebbe ‘liberare’ più di 6.000 posti di lavoro e ben 16.000 nel caso della scuola, c’è la certezza di un turn over a somma zero, stante le ben note difficoltà normative e procedurali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA