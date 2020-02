RIFORMA PENSIONI/ Le precisazioni Inps su servizio Fuori dal coro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL COMUNICATO INPS

Con un comunicato l’Inps intende fare alcune precisazioni in riferimento alla puntata della trasmissione Fuori dal coro andata in onda martedì scorso, anche in relazione alla misura di riforma pensioni con cui è stato previsto un blocco parziale delle rivalutazioni degli assegni. “La prima cosa da chiarire è che le scelte strategiche che hanno impatto sul patrimonio immobiliare dell’Inps sono regolamentate da provvedimenti legislativi e non sono frutto di decisioni autonome dell’Istituto. Si è trattato di complesse manovre finanziarie, condotte da Parlamenti e Governi di diverso colore politico negli anni precedenti, volte a ristabilire l’equilibrio dei conti pubblici anche mediante la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici. L’Inps ha correttamente rispettato ed applicato tali leggi”, si legge nel comunicato.

LE PRECISAZIONI SUL BLOCCO DELLE RIVALUTAZIONI

Vengono fatte anche delle precisazioni riguardo gli affitti delle sedi degli uffici dell’Istituto, come pure sugli immobili a uso ufficio di sua proprietà. Si precisa anche che l’ex colonia del Lido di Venezia è stata conferita a un fondo immobiliare gestito da Invimit. “Infine è necessario chiarire che il blocco delle rivalutazioni delle pensioni è stato stabilito da vari interventi legislativi nei precedenti 10 anni, volti al contenimento della spesa e non ha nulla a che fare con la gestione degli immobili Inps, né sono decisioni dell’Inps”. Ovviamente l’Inps auspica che Fuori dal coro voglia informare i suoi telespettatori circa queste precisazioni e rettifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA