RIFORMA PENSIONI/ Il difetto della Legge Fornero da sistemare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DELLA LEGGE FORNERO

Il settore agricolo è uno di quelli che paga maggior pegno alla riforma pensioni targata Fornero. Come spiega risoitaliano.ue, infatti, la prospettiva è quella “di andare in pensione con una media di assegno mensile intorno ai 540 euro”, anche perché la Legge Fornero ha portato “una forte penalizzazione per coloro che hanno i redditi nelle fasce più basse di tutti i settori, di conseguenza anche quello agricolo”. Anche per questo motivo recentemente “una delegazione di ANP-CIA Pavia, insieme al Presidente Carlo Ventrella, dal Vice Presidente Rosalba Geraci, dal direttore del patronato INAC Manuela Ogliari e dal direttore di Cia Pavia Elena Vercesi, ha presentato alla Prefettura di Pavia un documento nel quale sono contenute proposte e rivendicazioni”.

LE RICHIESTE DELLA CIA

Nello specifico, le richieste riguardano “l’aumento delle pensioni minime di almeno il 40%; la riconferma della quattordicesima per le pensioni sotto i 1000 euro; l’inserimento degli agricoltori tra le categorie che svolgono mansioni gravose e faticose per usufruire di anticipi pensionistici senza penalizzazioni; il welfare e i servizi socio-sanitari nelle aree rurali”. “Non c’è stato un netto miglioramento rispetto al passato. Per Cia 640 euro al mese è lo zoccolo duro su cui costruire i contributi e godere del privilegio è indispensabile una riforma se si vuole far aumentare anche l’occupazione ed il ricambio generazionale. L’imprenditore agricolo fa un lavoro usurante, chi va in pensione in questo settore, lo fa perché subentrano malattie professionali”, ha evidenziato Carlo Ventrella.

