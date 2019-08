RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, l’opportunità da non sprecare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 NELLA PA

La riforma pensioni con Quota 100 potrebbe avere effetti importanti sul pubblico impiego e sui servizi erogati dagli enti locali. “Già da due anni si sapeva che nell’arco del quinquennio in corso buona parte dei dipendenti pubblici sarebbero andati in pensione. Per risolvere questa emergenza bisogna stabilizzare subito i precari della pubblica amministrazione, utilizzando le graduatorie già stilate e chiamando in servizio chi è idoneo”, sottolinea Francesco Corna, Segretario generale della Cisl di Bergamo. Lavocedellevalli.it riporta anche quanto evidenziato dalla locale Fp-Cisl circa l’età media piuttosto elevata nel comparto pubblico, dettata dal fatto che “l’ultima grande ondata di assunzioni nella pubblica amministrazione risale agli anni Ottanta e per questo l’età media dei lavoratori comincia a essere piuttosto alta”.

L’OCCASIONE DA NON SPRECARE

Per fare un esempio, dal sindacato ricordano che“per molti attuali dipendenti il reclutamento è avvenuto con una prova alla macchina da scrivere. Ora bisogna pensare a un profondo ringiovanimento delle strutture”. Un problema specifico della bergamasca è però quello di essere “la provincia con il minor numero di dipendenti pubblici in relazione agli abitanti e questo potrà sicuramente comportare disagi nel momento del cambio del personale”. Occorrerà quindi intervenire in modo celere con i concorsi in modo da avere una sostituzione rapida dei dipendenti che andranno in pensione utilizzando magari l’opportunità in più presente da quest’anno rappresentata da Quota 100.

