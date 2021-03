RIFORMA PENSIONI/ Il divario che pesa sulle donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DIVARIO DI GENERE

La Festa della donna può essere un’utile occasione per ricordare la necessità di misure di riforma pensioni che colmino un divario di genere che oltre che pesare sulle retribuzioni durante la vita lavorativa finisce per incidere sull’importo delle pensioni. Come riporta veneziatoday.it, infatti, lo Spi-Cgil del Veneto ha evidenziato che “le entrate delle pensionate venete sono mediamente inferiori di un terzo rispetto a quelle dei maschi: 900 euro netti mensili contro i 1.300 euro degli uomini. Nel dettaglio, quasi 190 mila pensionate venete (il 30% del totale) sopravvivono con meno di 750 euro lordi mensili. Gli uomini in questa condizione sono invece 72 mila, il 10% del totale. Se poi si guarda al solo settore privato, il divario di genere è ancora più marcato tanto che le pensioni ‘maschili’ hanno importi doppi rispetto a quelle femminili”.

IL PESO DEL LAVORO DI CURA

L’edizione pisana del Tirreno ricorda invece le parole di Giuseppina Sandroni (coordinamento donne Spi-Cgil Pisa) a proposito del peso che la discontinuità delle carriere, dovuta spesso alla cura dei figli, ha sul futuro pensionistico delle donne, oggi costrette a fare i conti con le difficoltà dello smart working “senza separazione tra il lavoro retribuito e quello domestico”. È così poi che, con assegni pensionistici sempre più bassi, si arriva anche, come scrive Giorgio Langella su vicenzapiu.com, all’aumento della povertà constatato settimana scorsa dall’Istat: “Gran parte di chi vive nel nostro Paese, ceti medi, lavoratori, pensionati, si sono impoveriti”.



