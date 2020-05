RIFORMA PENSIONI/ Il problema sul montante da risolvere (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TREU

Tiziano Treu interviene sul tema di riforma pensioni riguardante la possibilità che la crisi da coronavirus porti a un taglio dei futuri assegni. “Il problema del montante in realtà si è già vissuto nel 2009 (e nel 2015, con il governo Renzi, ndr). Allora per esempio, invece di calcolare un anno di coefficiente, ne furono calcolati due e tutto sommato si è riusciti a superare il problema. Ora però non lo so cosa succederà. Il 2020 sarà un anno terribile”, spiega il Presidente del Cnel a Formiche.net. “Il Governo interverrà, spero lo faccia, ma non oggi, di sicuro occorrerà trovare un meccanismo, un rimedio, perché un taglio simile alle pensioni sarebbe una conseguenza non certo accettabile. La volta scorsa è stata trovata una soluzione, ma ho paura che questa volta non sarà facilissimo. Una cosa è certa, bisogna evitare conseguenze negative sulle pensioni”.

IL SISTEMA PENSIONISTICO SOTTO STRESS

“C’è sempre tempo per farsi del male, una soluzione comunque va trovata, non oggi ma va trovata”, aggiunge Treu, facendo capire che c’è ancora del tempo per pensare alla soluzione ottimale al problema che dovrebbe presentarsi nel calcolo degli assegni. Più in generale, per l’ex ministro del Lavoro, “certamente il nostro sistema pensionistico è sotto stress, come del resto tutto il Paese. Il sistema pensionistico era solido, però alla lunga se il Paese non cresce si va in sofferenza. L’Inps sta erogando molte prestazioni in questo periodo, per fortuna rientrano nel perimetro dell’assistenza e non della previdenza”.



