RIFORMA PENSIONI/ Il gradimento incoerente per Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INDAGINE DEL MEFOP

Il Sole 24 Ore ha recentemente riportato i risultati della sesta indagine campionaria realizzata da Mefop, la società costituita nel 1999 dal ministero dell’Economia, partecipata anche da 95 fondi pensione (e molti fondi sanitari e Casse di previdenza) per la promozione della previdenza complementare e la conoscenza sulle politiche di welfare, da cui emerge che “nel Paese dove quasi ogni anno il governo di turno mette mano alle norme previdenziali, il 30% della popolazione dice di non sapere cos’è e come funziona il calcolo contributivo (percentuale in crescita rispetto al 23% del 2012) e più di un quinto (23% contro il 19% di sei anni fa) sostiene che il sistema vigente è interamente o prevalentemente a calcolo retributivo”.

IL GRANDIMENTO PER QUOTA 100

Con l’indagine è stato anche misurato il gradimento della riforma pensioni con Quota 100 ed è stato chiesto “se si possano alleggerire i requisiti di pensionamento aumentando il debito implicito che dovranno pagare i giovani”. Il risultato è che “solo il 26% del campione (duemila intervistati) si dice coerentemente non favorevole. A fronte di un 24% di molto favorevoli ai pensionamenti anticipati e un 19% di soggetti (furbi? incoerenti?) che si dicono contrari al trasferimento di ulteriori oneri sulle generazioni future ma favorevoli alle uscite anticipate”. Inoltre, “l’87% del campione è convinto che le pensioni future non saranno sufficienti per coprire i bisogni di vita e il 73% pensa la stessa cosa sulla sanità pubblica”. Tuttavia sono pochi gli italiani che investono in fondi pensione o in assicurazioni sanitarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA