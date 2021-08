RIFORMA PENSIONI/ Il nodo delle risorse per il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL NODO PER IL GOVERNO

In un articolo pubblicato su lasicilia.it viene ricordato come il Governo dovrà presto affrontare il tema della riforma delle pensioni. “Riforma del fisco, ammortizzatori, pensioni: parte già con un menù ben definito la preparazione della prima manovra targata Draghi-Franco, che dovrà anche dare seguito all’impegno di prorogare il Superbonus al 110% per le ristrutturazioni green fino al 2023. Al solito le proposte dei partiti prefigurano interventi da almeno 15-20 miliardi ma sul piatto al momento ce ne sono 4-5 già a bilancio e pochi margini per agire in deficit, visto il maxi-debito già accumulato in un anno e mezzo di emergenza Covid”, è infatti l’incipit di un articolo nel quale vengono evidenziate le difficoltà a reperire tutte le risorse necessarie per gli interventi di cui si parla da diversi mesi.

IL RISCHIO DI PICCOLI AGGIUSTAMENTI

Entrando più nello specifico del tema previdenziale, viene ricordato che “su come superare la fine di quota 100 governo, partiti e parti sociali sono ancora in alto mare. Al ministero del Lavoro ci sono stati solo due incontri preliminari che non sono entrati nel merito ma la sensazione che circola negli ambienti della maggioranza è che si stia valutando di fare ‘non molto’, solo qualche aggiustamento. Anche perché il grosso delle risorse dovranno andare agli ammortizzatori: la riforma della cassa integrazione è quella a uno stadio più avanzato, con lo schema messo a punto dal ministro Andrea Orlando condiviso con le parti sociali in un ultimo incontro prima della breve pausa estiva”. Il rischio è quindi quello di misure di riforma pensioni non certo rivoluzionarie.

