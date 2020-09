RIFORMA PENSIONI/ Il nuovo colpo a Quota 100 della Corte dei Conti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

Quota 100 ha ricevuto diverse critiche nei mesi scorsi. Oggi arriva un altro segnale negativo verso la misura di riforma pensioni introdotta dal Governo Conte-1. Come spiega Askanews, infatti, la Corte dei Conti, dopo aver analizzato la gestione finanziaria dell’Inps relativa all’esercizio 2018, ha evidenziato che “in un sistema pensionistico a ripartizione ed in cui la maturazione del diritto alla pensione prescinde dal regolare versamento dei contributi nel corso della vita lavorativa, va verificata la sostenibilità della spesa nel lungo periodo e agli effetti che sulla adeguatezza delle prestazioni produrranno le azioni normative poste in essere nel presente, vanno altresì considerate le conseguenze di dette azioni sulla sostenibilità del modello da parte del sistema produttivo”.

GLI EFFETTI DELL’ANTICIPO PENSIONISTICO

Inoltre, viene ricordato che “misure ampliative della spesa attraverso l’anticipo dell’età di pensionamento rispetto a quella ritenuta congrua con l’equilibrio attuariale e intergenerazionale” comportano non solo esigenze di cassa immediate, ma anche “debito implicito, in quanto la componente retributiva del trattamento non viene corretta per tener conto della maggiore durata della prestazione”. In buona sostanza andrebbe verificata la sostenibilità della spesa pensionistica sul lungo periodo vista l’introduzione di Quota 100. Tuttavia le annotazioni della Corte dei Conti potrebbero valere per qualsiasi misura di anticipo pensionistico che arrivasse dal 2022, una volta andata in scadenza Quota 100.



© RIPRODUZIONE RISERVATA