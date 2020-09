RIFORMA PENSIONI/ La protesta Fipac sugli assegni di invalidità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FERRARI (FIPAC)

Sergio Ferrari, Presidente della Federazione dei pensionati di Confesercenti, ricorda che ancora non sono stati fatti passi avanti sull’aumento delle pensioni di invalidità stabilito con il Decreto agosto dal Governo, in seguito anche alla sentenza della Corte Costituzionale. Sono quindi stati stanziati 132 milioni di euro per quest’anno e 400 per il prossimo, ma “l’Inps non ha ancora dato istruzioni al riguardo, lasciando nel limbo persone inabili al lavoro e le loro famiglie”. Secondo il Presidente della Fipac, quindi, “ci sono due questioni per noi fondamentali: che vengano immediatamente saldati anche gli arretrati, visto che la misura dovrebbe essere retroattiva al 20 luglio e che l’aumento venga riconosciuto a tutti, non solo a chi ne fa richiesta. Molte di queste famiglie infatti possono non essere informate o non avere il modo di provvedere alla compilazione della domanda”.

L’INVITO ALL’INPS

Si è parecchio discusso, in tema di riforma pensioni, nelle scorse settimane degli assegni di invalidità. Anche per questo Ferrari promette che la Fipac continuerà a vigilare “affinché gli invalidi civili totali si vedano riconosciuto questo aumento quanto prima. Essendoci una sentenza che ha giudicato troppo bassa la somma erogata dall’Inps ed avendo il Governo previsto i fondi invitiamo l’Istituto ad emanare l’apposita circolare, dando il via effettivo all’aumento. È un diritto costituzionale ed anche un dovere morale assicurare a queste persone un importo con cui sopravvivere”, soprattutto in un momento così difficile come quello che il Paese sta attraversando.



