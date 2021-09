RIFORMA PENSIONI/ L’intervento per aiutare la medicina territoriale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI LA VECCHIA

Ernesto La Vecchia, Segretario regionale della Fismu Molise, spiega che “uno dei nodi irrisolti per dare un futuro alla professione e forza alle cure primarie e all’emergenza/urgenza è quello del personale medico”. Come riporta isnews.it, il sindacalista ricorda infatti che “sempre meno giovani professionisti vogliono essere medici di medicina generale. Un fattore, che unito alla pessima programmazione di questi anni, porterà alla deserticazione dei servizi, come denunciato anche dal presidente della Fnomceo, Filippo Anelli”. Dunque, “servirebbe una rivoluzione per cambiare il quadro attuale”, non solo tramite “una riorganizzazione con risorse adeguate” e una riforma della formazione, ma anche con un intervento di tipo previdenziale.

La Vecchia propone infatti, “chiedendo un fronte comune con l’Enpam e Fnomceo”, di fare in modo che “la liquidazione che spetta ai professionisti a fine carriera non sia tartassata come succede adesso”, ma che sia invece “valorizzata equiparandola al Tfr dei medici dirigenti del Ssn. Un passo importante, anche se non risolutorio, per rendere la nostra professione un poco più attrattiva”. Se infatti i giovani scappano dalla medicina territoriale, è per “poche le prospettive di crescita, scarse le tutele, compensi bloccati da anni e una pensione, in prospettiva, sempre più povera”. Vedremo quindi se questo intervento potrà rientrare eventualmente tra le misure di riforma pensioni che dovranno essere varate nei prossimi mesi.

