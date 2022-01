RIFORMA PENSIONI/ Il piano pensionistico integrativo ideale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL SONDAGGIO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Come riportato recentemente dal sito di Mornigstar, “nonostante sia ormai diffusa – soprattutto tra i giovani – la consapevolezza che l’assegno dell’Inps probabilmente non basterà a mantenere lo stesso livello di vita nel periodo post-lavorativo, i numeri certificano che per il momento solo un lavoratore su quattro ha deciso di intraprendere azioni concrete e aderire a una qualche forma di previdenza complementare”. Nell’articolo vengono quindi citati i risultati di un recente sondaggio promosso da Moneyfarm, in collaborazione con Progetica col quale si è cercato di capire quali caratteristiche dovrebbe avere un prodotto di previdenza integrativa ideale. E gli intervistati hanno “indicato ‘costo basso’ al primo posto, ‘alto rendimento’ al secondo e ‘agevolazioni fiscali’ al terzo”.

I FRENI ALL’ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il 49% dei rispondenti ha dichiarato di avere “difficoltà nella valutazione della validità del piano pensionistico”, cosa che ovviamente frena l’adesione alla previdenza complementare. Altri fattori analoghi indicati con maggior frequenza sono la “molteplicità delle variabili che rende oggettivamente difficile fare stime precise su tempi, importi e impatti futuri” e il “timore che ci siano costi nascosti”. Dunque sembra essere cruciale il ruolo dei consulenti finanziari per cercare di accompagnare i potenziali sottoscrittori di piani pensionistici nelle loro scelte. “Nonostante tutto, il 90% degli investitori mostra una certa fiducia nella previdenza integrativa”, mentre il timore di cambiamenti legislativi fanno ritenere inaffidabile la previdenza pubblica.

