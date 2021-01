RIFORMA PENSIONI/ Il potenziamento necessario per la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, IL RUOLO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In un articolo pubblicato su Affari & Finanza, inserto settimanale di Repubblica, Giovanna Melandri evidenzia la necessità di una svolta nel ridisegnare i rapporti tra Stato e mercato che potranno arrivare con il Recovery fund. Per l’economista “un ruolo chiave nell’ecosistema dell’Impact economy lo ricoprono gli investitori istituzionali e, in particolare, i fondi pensione e le casse previdenziali. Per mettere a disposizione il risparmio investito in previdenza costruendo protezione sociale, guardando non solo al futuro proprio e della propria famiglia, ma quello di tutti, della collettività”. Anche per queste ragioni in passato si è insistito per cercare di varare misure di riforma pensioni in grado di potenziare la previdenza complementare e ampliarne il ruolo benefico di investimento nell’economia reale.

LA LEVA FISCALE DA UTILIZZARE

Secondo l’ex ministra “i fondi pensione possono avere un ruolo nell’ecosistema Impact e devono essere sostenuti e incentivati anche attraverso la leva fiscale. Lo abbiamo imparato bene con la crisi Covid: un welfare rafforzato assicura meglio la salute pubblica, il diritto al lavoro, l’equità intergenerazionale, il contrasto alle povertà educative e alla dispersione scolastica (drammaticamente crescente. Ed è su tutto questo che gli strumenti Impact lavorano”. Vedremo quindi se ci saranno anche delle misure specifiche o degli interventi che possano incentivare questo ruolo più che costruttivo della previdenza complementare sul sistema socio-economico di un Paese che ne avrebbe particolarmente bisogno come l’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA