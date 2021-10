RIFORMA PENSIONI/ Nessun “vantaggio” in arrivo per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SITUAZIONE DELLE DONNE

In un articolo pubblicato nei giorni scorsi su Repubblica, Valentina Conte ha ricordato come la previdenza sia “nemica delle donne”. “La riforma Fornero ha di fatto aperto un decennio di vie di fuga dall’inasprimento improvviso dei requisiti. Nessuna però mai tarata davvero sulle donne”, si legge nell’articolo, il quale ricorda che “l’ultimo Rendiconto Inps dice che il peso della riforma-Fornero del 2011 per sanare i conti pubblici si è scaricato soprattutto sulle donne: in 400 mila intrappolate nello scalone, con un risparmio per lo Stato di 8,9 miliardi”. Conte sottolinea anche che “la differenza di genere conclamata nelle buste paga si riflette poi tal quale nelle pensioni. Ecco quindi l’ultimo ostacolo nella maratona previdenziale delle donne: escono tardi e con mini assegni”.

IL PEGGIORAMENTO DI OPZIONE DONNA

Esiste infatti un gap di genere importante nell’importo degli assegni incassati, che nel settore privato è decisamente significativo: mediamente le donne pensionate percepiscono 737 euro al mese contro i 1.439 degli uomini. Quanto alle misure approvate con la Legge di bilancio, c’è da evidenziare che Quota 102, come Quota 100 del resto, non sarà facilmente raggiungibile dalle donne. Alcune di loro potranno forse avere un beneficio dal potenziamento dell’Ape social. Altre, invece, che magari speravano di poter accedere a Opzione donna non potranno farlo visto che il requisito anagrafico è stato alzato di due anni e vista la proroga di un solo anno è anche difficile sperare di dover attendere un biennio per poter raggiungere il traguardo pensionistico immaginato fino a poco tempo fa.

