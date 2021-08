RIFORMA PENSIONI/ Il quadro complicato sulle misure possibili (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL QUADRO COMPLICATO

Diventa sempre più complicato il quadro sui possibili interventi di riforma pensioni. In un articolo su ildomaniditalia.eu, Francesco Provinciali ricorda che si parla di prorogare Opzione donna, “sempre che il Ddl Zan non definisca ‘sessista’ questa scelta accondiscendente verso il mondo del lavoro al femminile. Detta così può sembrare una sciocchezza, ma in realtà mette a nudo la vulnerabilità e il pericolo di interpretare alla lettera il ‘coming out’ che il Ddl Zan postula e sostiene. Perché – come accaduto in altri ambiti della vita civile e dello sport – se passa la linea dell’identità sessuale ‘percepita’ come prevalente rispetto a quella data da madre natura (espressione forse anch’essa discriminante nella definizione del genere femminile della natura) potrebbero verificarsi dei casi di traslazione di genere per beneficiare di questa opzione”.

L’IPOTESI DI UN MUTUO

In linea del tutto teorica, infatti, un uomo potrebbe dire di sentirsi donna per usufruire di Opzione donna. Tuttavia, ciò comporterebbe un ricalcolo contributivo dell’assegno pensionistico piuttosto penalizzante. Il sito del Secolo d’Italia rilancia invece quanto riportato da Investire Oggi circa la possibilità che possa essere introdotta una misura per anticipare il pensionamento tramite un mutuo con cui poter versare i contributi mancanti al raggiungimento dei requisiti minimi. Un’ipotesi che appare una versione molto più complicata dell’Ape volontario che non è più in vigore. Difficile quindi che incontri il favore degli italiani. Sarebbe quanto mai opportuno che il Governo si pronunciasse sulla materia previdenziale dopo la pausa estiva.

