RIFORMA PENSIONI/ Il rebus sulle misure concrete (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA NECESSITÀ DI UN INTERVENTO

In un articolo pubblicato su Ipsoa, Giuseppe Rocco evidenzia che nella Legge di bilancio ci sarà l’ennesimo intervento di riforma pensioni, “con particolare riferimento alla sostenibilità e all’adeguatezza delle prestazioni, nuove soluzioni di flessibilità in uscita che sostituiscano quota 100 per garantire il turnover generazionale nelle imprese e maggiori tutele per maternità, caregivers e lavori usuranti. Importante sarà il rilancio della previdenza complementare, con una revisione delle agevolazioni fiscali per rafforzare il ruolo dei fondi pensione quali investitori istituzionali e diversificare le fonti di finanziamento delle aziende. Ma anche un riassetto del sistema sanitario, in cui al fianco del pilastro pubblico si abbinerà il pilastro della sanità complementare”.

RIFORMA PENSIONI/ Tridico boccia Quota 41: si riparta dall’Ape social

IL DUBBIO SULLE AZIONI DEL GOVERNO

Resta però da capire quale strada concreta vada intrapresa. Il sito del Corriere spiega che “su come superare la fine di quota 100, governo, partiti e parti sociali sono ancora in alto mare. Al ministero del Lavoro ci sono stati solo due incontri preliminari che non sono entrati nel merito ma la sensazione che circola negli ambienti della maggioranza è che si stia valutando di fare ‘non molto’, solo qualche aggiustamento”. I sindacati, come ha chiarito Luigi Sbarra in un’intervista proprio sulle nostre pagine, non sembrano però intenzionati ad accettare piccoli aggiustamenti sul fronte previdenziale e ritengono importante la flessibilità a 62 anni e Quota 41. Non sarà quindi semplice per il Governo limitarsi a ad alcuni aggiustamenti.

Riforma pensioni/ Sbarra rilancia su Quota 41 e flessibilità a 62 anni

