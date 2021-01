RIFORMA PENSIONI/ Il rischio con la crisi di Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RISCHIO CON LA CRISI DI GOVERNO

In un articolo sul sito del Giornale viene ricordato che nello scontro tra Renzi e Conte che ha determinato la crisi di Governo “ci sono diversi dossier che potrebbero essere accantonati” e “uno dei dossier che potrebbe finire nel dimenticatoio è quello che riguarda la riforma delle pensioni“, visto che a fine anno scadrà Quota 100 e l’attuale esecutivo “si è impegnato a varare una nuova riforma del sistema previdenziale (si vocifera di una Quota 102 o di altri sistemi) che potrebbe di fatto dare alcune certezze a chi vuol lasciare in anticipo il lavoro. Parallelamente l’esecutivo dovrebbe anche fare i conti con il blocco delle rivalutazioni”. Il rischio quindi è che venga lasciato “in stand by un dossier nevralgico come quello previdenziale per dare spazio poi a soluzioni last-minute che inevitabilmente potrebbero produrre disastri”.

LA RICHIESTA DELLA CISL PALERMO TRAPANI

Intanto, dato che per la Sicilia, come per la Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano, oggi scatta la zona rossa, la Cisl di Palermo Trapani chiede una proroga del termine fissato al 31 gennaio per presentare il modello Isee aggiornato ai fini di poter ricevere Reddito e Pensione di cittadinanza. Come riporta trapanisi.it, il Segretario generale della Cisl Palermo Trapadni Leonardo La Piana evidenzia l’alto numero delle richieste di queste misure nelle provincie siciliane e il timore che si creino “assembramenti, come quelli che si sono verificati nelle agenzie postali in questi giorni, nelle sedi Caf da parte degli utenti che dovranno rinnovare le richieste”.



