RIFORMA PENSIONI/ La crescita, stabile e scarsa, degli importi degli assegni

RIFORMA PENSIONI, LA NONA SALVAGUARDIA DEGLI ESODATI

In un lungo approfondimento dedicato alle misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio, Mara Guarino e Alessandro Pulcino, sulle pagine de ilpuntopensionielavoro.it si soffermano anche su alcuni temi poco trattati dai media. Per esempio, evidenziano che la manovra viene incontro “anche a circa 2.400 esodati – assicurati nel 2011 privi di occupazione o firmatari di accordi che già ne prevedevano l’uscita dal mercato del lavoro – che potranno beneficiare di una nuova salvaguardia, la nona dall’approvazione della legge Monti-Fornero. Verrà pertanto loro consentito di beneficiare delle vecchie disposizioni in materia di requisiti d’accesso e decorrenza della pensione, pur non avendo ancora maturato il diritto al trattamento pensionistico al momento dell’entrata in vigore della riforma”.

L’IMPORTO DEGLI ASSEGNI

Si parla anche del contributo di solidarietà sugli assegni sopra i 100.000 euro lordi l’anno, che cesserà “al 31 dicembre 2021, anziché al termine del 2023, così come previsto dalla normativa che lo aveva originariamente introdotto”, grazie anche alla sentenza della Corte Costituzionale in materia. Si ricorda infine che con la mensilità di gennaio è stato effettuato il conguaglio per la rivalutazione delle pensioni in base all’inflazione effettiva del 2020, pari allo 0,5% contro lo 0,4% già applicato lo scorso anno: “Tradotto in pratica, se il conguaglio di inizio anno varrà, a seconda dell’assegno interessato, al massimo poche decine di euro, per effetto del tasso inflazione definitivo 2020 gli importi cresceranno stabilmente di circa 1-2 euro mensili. In ogni caso, ben poca cosa insomma”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA