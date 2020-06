RIFORMA PENSIONI/ Il rischio con un 1 mln di disoccupati in più (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI SULLA SPESA

Al termine di un’analisi sulla spesa pensionistica relativa a tutte le gestioni previdenziali, Mara Guarino, su ilpuntopensionielavoro.it, evidenzia che sarà molto interessante valutare “i dati riferiti al 2019, anno per il quale sarà verosimile aspettarsi un piccolo scossone, dovuto sia al programmato sblocco del turn over sia all’impatto di Quota 100 che, dato il prevedibile ed elevato numero di richieste, avrebbe forse meritato – come dimostrato peraltro anche dal “caso sanità” scoppiato nel pieno dell’emergenza COVID-19 – maggiore attenzione preventiva in termini di gestione di tempistiche, avvicendamenti e concorsi”.

L’INCOGNITA SUL 2020

Per l’autrice, ovviamente, saranno da guardare con maggiore interesse “i dati 2020, su cui al momento pendono previsioni piuttosto funeste: se la crisi 2008 portò a una perdita di circa 378.000 occupati, la perdita di Pil ancora superiore indotta dal coronavirus, da una parte, e le filiere maggiormente colpite dalla pandemia, dall’altra, lasciano presagire una perdita di almeno 600mila posti di lavoro; almeno 1 milione i disoccupati in più tenendo conto di liberi professionisti e autonomi”. Numeri a cui guardare con attenzione anche pensando ai temi di riforma pensioni, dato che “difficilmente non scuoteranno il sistema di welfare considerato sia il maggior numero di prestazioni assistenziali erogate sia l’inevitabile maggiore propensione al pensionamento da parte dei lavoratori più ‘a rischio’ che potrebbero preferire anticipare la pensione, anche a fronte di una rendita più bassa (ma certa e duratura nel tempo), all’incognita di restare senza occupazione o ammortizzatore sociali”.



